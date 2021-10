Linzer Upper Austria Ladies hofft auf Raducanu

Österreichs einziges Frauen-Tennis-Turnier auf der WTA-Tour, das Upper Austria Ladies in Linz, darf auf den Shootingstar des Jahres hoffen! Die Veranstalter gaben am Montag bekannt, dass man eine Vereinbarung mit US-Open-Siegerin Emma Raducanu getroffen habe. Ob die erst 18-jährige Britin tatsächlich in Oberösterreich aufschlägt, hängt jedoch auch von ihrem Abschneiden in den nächsten Wochen ab. Denn Raducanu hat noch die Chance, sich für die WTA Finals in Guadalajara zu qualifizieren ...