Steuer-Vorwürfe gegen Star-Trainer Pep Guardiola

Steuertrick für Steuersünder

Denn laut Informationen von „El Pais“ soll der spanische Star-Trainer die Einkünfte, die er zwischen 2003 und 2005 als Spieler in Katar verdient hatte, nicht auf sein Konto in Spanien, sondern auf jenes eines in Andorra eingezahlt haben. Als er dann nach Barcelona zurückkehrte, erzählte er der Steuerbehörde davon aber angeblich nichts. Guardiola nutzte stattdessen eine befristete Finanzamnestie, weshalb er lediglich 10 Prozent Steuern auf die in Andorra versteckten Gelder zahlte. Allein dieser Schachzug soll Pep eine Ersparnis von einer halben Million Euro gebracht haben.