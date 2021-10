Biogel macht unsere Felder nun fit für die Zukunft

Das tiefschwarze Biogel speichert ein Vielfaches seines eigenen Gewichtes an Wasser und gibt dieses langsam an das umgebende Erdmaterial ab. In ersten Anwendungsversuchen konnten Pflanzen bis zu 52 Tage ohne Gießen überleben. „Unser Agrobiogel kann unfruchtbare Böden in fruchtbare umwandeln und dient darüber hinaus als Boden-Ersatz“, so Gründer Johannes Paul Schwarz. Der größte Vorteil der Beimischung von Agrobiogel zu Erde sind der Schutz vor Trockenheitsschäden bei Pflanzen, die Reduktion von Bewässerungsintervallen mit bis zu 40 Prozent Ersparnis sowie die gute Mischbarkeit mit verschiedenen Bodentypen.