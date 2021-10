Dita Von Teese liebäugelt mit einer Adoption

„Ich denke, es ist okay für Leute, nicht Eltern zu werden. Es gibt so viel Druck. Aber wer weiß?“, enthüllte Dita von Teese. Sowohl eine Adoption als auch eine Leihmutterschaft kämen für sie infrage. „Vielleicht werde ich ein Baby adoptieren oder ein Baby haben, wie es andere Leute tun, die in ihren 50ern sind.“ Erst kürzlich wurde etwa Topmodel Naomi Campbell zum ersten Mal dank einer Leihmutterschaft Mama.