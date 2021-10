Kronprinzessin Elisabeth studiert jetzt in Oxford

Am 25. Oktober wird die Herzogin von Brabant 20 Jahre alt. Sie ist das älteste der drei Kinder von König Philippe und Königin Mathilde von Belgien.

Die künftige Königin hat nach ihrem Schulabschluss am Atlantic College in Wales im Frühjahr 2020 bis zum Sommer 2021 Militärwissenschaften an der königlichen Militärakademie (RMA) in Brüssel studiert, bevor sie nun wieder nach Großbritannien übersiedelt ist.