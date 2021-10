Hund mitten in Wien in Mülltonne gefunden

„Ich war zu Mittag spazieren und habe in der Mülltonne einen Hund gefunden, der war sehr verängstigt, abgemagert, die Ohren total blutig“, schreibt eine Frau vollkommen geschockt auf Facebook. Sie habe die Tierrettung verständigt und die kleine Bulldogge bis zu deren Eintreffen versorgt. „Mein Herz hat aber geblutet, so was zu sehen.“