Impfdurchbruch auch bei Landeshauptmann Haslauer

Nun hat es auch den Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) erwischt: Er ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und damit allein am Sonntag der fünfte Corona-Fall in der Salzburger Politik. Zuvor hatte es David Egger (SPÖ) und zwei weitere Parteifreunde erwischt, und auch der Lungauer ÖVP-Landtagsabgeordnete Wolfgang Pfeifenberger wurde am Sonntag positiv getestet. In allen Fällen dürfte es sich um Impfdurchbrüche handeln.