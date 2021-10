Gegen Wolf & Bär: Demo der Alpenländer in München

Zusammenstehen über Grenzen hinweg

Darum sei es auch wichtig gewesen, dass eine Tiroler Delegation die bayerischen Kollegen unterstützen hat: „Besonders wichtig ist, dass wir Bäuerinnen und Bauern über die Grenzen hinweg geschlossen zusammenstehen. Nur so können wir uns auch entsprechend Gehör verschaffen. Denn die Pseudolösungsvorschläge der Wolfsexperten sind in der Praxis schlicht nicht umsetzbar. Was wir brauchen sind möglichst unbürokratische, gezielte Abschüsse von Problemwölfen und das werden wir so auch gemeinsam nach Brüssel tragen.“