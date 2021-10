Liefering gewinnt Zweitliga-Schlager in Lafnitz

Der FC Liefering ist auch nach der 10. Runde der 2. Fußball-Liga sechs Punkte hinter Austria Lustenau erster Verfolger des Tabellenführers. Die nicht aufstiegsberechtigten „Jungbullen“ behielten am Samstag im Schlager beim SV Lafnitz mit 3:1 (2:1) die Oberhand. Den drittplatzierten Steirern fehlen bereits zehn Punkte auf Rang eins. Lustenau hatte schon am Freitag mit einem 2:0 in Dornbirn den neunten Saisonsieg eingefahren und damit die eigene Vormachtstellung untermauert.