„Es reicht nicht, nur die Honigbiene zu retten“

Sie sind Vorstand im Wildbienenrat. Was ist Ziel dieses Gremiums?

Der Wildbienenrat ist im Februar 2019 gegründet worden. Die Grundidee war die Vernetzung von Experten. Derzeit sind wir an die 40 Personen, die sich in irgendeiner Weise wissenschaftlich mit dem Thema Wildbienen beschäftigen. Wir wollen in der Öffentlichkeit auf die Rolle der Wildbienen und anderer Insekten aufmerksam machen. Denn damit Bestäubung funktioniert, braucht es mehr als nur die Honigbiene. Marillenbäume beispielsweise werden - vor allem wenn das Wetter noch kühl ist - hauptsächlich von Hummeln und Mauerbienen bestäubt.