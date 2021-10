24hWien: „Halten den Kopf für uns hin!“

Nachdem der „Twittermarathon“ der Wiener Polizei in den vergangenen Jahren großen Zuspruch erhalten hatte, schlossen sich heuer auch die Berufsrettung, die Berufsfeuerwehr, die Gruppe für Sofortmaßnahmen sowie die Wiener Linien an die 24-Stunden-Aktion an. Unter dem Hashtag 24hWien wurde am 1.10. jeder Einsatz getwittert.