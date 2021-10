Tag der Notrufe: Würger, Brände und rabiater Opa

„Krone“-Lokalaugenschein in der Notrufzentrale der Wiener Polizei am Schottenring. Die Einsatzteams von Exekutive, Feuerwehr, Rettung und Wiener Linien teilten im Zuge des „Twittermarathons“ am Freitag den ganzen Tag die spektakulärsten Notrufe. Eine Flut an Twittereinträgen zeigt, was in der Millionenstadt tagtäglich passiert – wir verfolgten das Geschehen.