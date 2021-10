Nach Mord: Kritik an Polizei-Tipps für Frauen

Die Labour-Abgeordnete Bell Ribeiro-Addy twitterte, „dieser völlig lächerliche Ratschlag“ zeige, dass die Polizei Gewalt gegen Frauen immer noch nicht ernst nehme. „Und sie fragen sich, warum das Vertrauen so niedrig ist wie nie zuvor?“ In einem weiteren Tweet betonte die Oppositionspolitikerin: „Dies spielt genau in die abscheuliche Kultur der Täter-Opfer-Umkehr ein, die wir so oft sehen, wenn Frauen angegriffen werden.“ Die Ex-Chefin der schottischen Konservativen, Ruth Davidson, nannte die Ratschläge „so schlimm“. Die Metropolitan Police, die Polizeibehörde von Greater London, betonte hingegen, es handle sich um wenige Ausnahmesituationen, in denen Zivilpolizisten alleine unterwegs seien.