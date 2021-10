SPÖ sieht sich doch noch als Regierungspartner

Am Montag entscheidet die SPÖ erst nach der ÖVP, ob sie mit dieser „vertiefende Gespräche“ über eine allfällige Regierungspartnerschaft führt. Das hängt aber zuerst einmal davon ab, was die ÖVP will – und die entscheidet darüber vor der Sitzung des SPÖ-Landesparteivorstands. Logischer wäre es also, wenn die SPÖ schon vorher der ÖVP mitteilen würde, ob man mit ihr „vertiefend“ reden möchte. Aber egal: „Wenn die ÖVP mit uns Verhandlungen aufnehmen will, dann können wir das sofort von unserem Parteivorstand absegnen lassen“, so Brockmeyer.