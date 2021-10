Neueinsteiger Neos wollen mehr Landtags-Rechte

Am Freitagabend ging der Reigen der ersten Parteiengespräche nach der Wahl zu Ende. Die ÖVP traf sich mit den Neos zum Kennenlernen; eine Koalition zwischen den beiden ist ja mangels Masse nicht möglich. Neos-Chef Felix Eypeltauer & Co. sprachen auch Lücken bei den Minderheitenrechten im Landtag an.