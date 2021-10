Rot-weiß-rote Eishockey-Girls testen in Feldkirch

Österreichs Eishockey Frauen-Nationalteam bestreitetheute ein freundschaftliches Länderspiel gegen Kasachstan in Feldkirch, ehe es am Sonntag in Mailand gegen Italien geht. Die beiden Testspiele dienen zur Vorbereitung auf die Qualifikation zu den Olympischen Spielen in Peking, die von 11. bis 14. November in Füssen (D) ausgetragen wird. Für Österreichs Dameneishockey A-Nationalteam stellt das Spiel gegen Kasachstan eine Rückkehr nach Feldkirch nach bald acht Jahren dar. Mit dabei sind auch gleich zwei Vorarlbergerinnen.