Austria Lustenau marschiert in Richtung Bundesliga

Spitzenreiter Austria Lustenau hat am Freitag in der zehnten Runde der 2. Fußball-Liga seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger FC Liefering zumindest für einen Tag auf neun Punkte ausgebaut. Der 2:0-Erfolg im Vorarlberg-Derby beim FC Dornbirn 2:0 war bereits der sechste Meisterschaftsieg in Folge und ein weiterer Schritt in Richtung Aufstieg.