Fendrich wegen 2G-Regel bei Konzert beschimpft

Rainhard Fendrich wird am 7. November die Wiener Stadthalle mit einem Konzert rocken. Dass bei der Ankündigung des Veranstalters dabei „voraussichtlich“ von der 2G-Regel die Rede war, sorgte am Freitag für Aufregung unter manch impfkritischem Fan. Von „Regierungskünstler“ und „Faschist“ war in sozialen Netzwerken die Rede. „Es liegt mir fern, aufgrund eines Impfstatus Menschen von meinen Konzerten auszuschließen“, betont Fendrich nun in einem Statement.