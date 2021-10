Steuerreform-Gewinner | Schulden der Italiener

Schulden der Italiener. Breiten Raum in der Diskussion mit Sebastian Kurz im Club 3 nimmt auch der Ausgang der deutschen Wahlen ein. Schon vor der Wahl hatte dieser ja nach einem Treffen mit dem dann gescheiterten Unions-Kandidaten Armin Laschet davor gewarnt, „dass sich Europa keinen Totalausfall Deutschlands leisten kann“ - nämlich wenn die CDU nicht in der Regierung sei. Genau das zeichnet sich nun aber ab. Kurz sieht eine seiner Ansicht nach drohende Vergemeinschaftung von Schulden in der EU aufgrund des SPD-Sieges. „Ich will nicht, dass der österreichische Steuerzahler die Schulden der Italiener zahlt.“ Dagegen werde er ankämpfen. Wir werden ja sehen, wie das gelingt, wenn Deutschland als Verbündeter Österreichs in diesem Kampf ausfallen sollte!