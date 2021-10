Banksy-Werk soll bei Auktion 4,1 Mio. Euro bringen

Sotheby’s versteigert geschredderte Version

Einen Tag zuvor soll eine halb geschredderte Version des Werkes, das ursprünglich den Titel „Girl with Balloon“ (Mädchen mit Ballon) trug und seit der Aktion den Namen „Love is in the Bin“ (Die Liebe ist im Eimer) heißt, bei Sotheby’s unter den Hammer kommen. Das Auktionshaus rechnet bei der Versteigerung mit einem Erlös von vier bis sechs Millionen Pfund (rund 4,7 bis sieben Millionen Euro).