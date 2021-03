Knapp 20 Millionen Euro für Banksy-Gemälde

In einer Notiz an die Krankenhaus-Mitarbeiter schrieb der britische Streetart-Künstler damals: „Danke für all das, was ihr tut.“ Er hoffe, das Bild werde den Ort etwas „erhellen, auch wenn es nur schwarz-weiß ist“. Schon damals war klar, dass das Werk später versteigert werden soll, um Geld für den NHS zu sammeln. Dem Krankenhaus sollte eine Reproduktion erhalten bleiben.