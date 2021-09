Geschreddertes Banksy-Werk wird versteigert

Seit der Schredder-Aktion trägt das Bild den Namen „Love is in the Bin“ (Liebe ist im Eimer), zuvor hieß es „Girl with Ballon“ (Mädchen mit Ballon). Das Werk gehört zu den bekanntesten Motiven des Graffiti-Künstlers Banksy und zeigt ein Mädchen, das sich nach einem herzförmigen roten Ballon streckt. Das Auktionshaus rechnet bei der Versteigerung mit einem Erlös von 4 bis 6 Millionen Pfund (4,66 bis 7 Millionen Euro).