Welttierschutztag: Tierwelt in Zeiten der Krise

Und auch ohne unsere Partner wären wir nur halb so stark! Seit Jahren unterstützt die Heimtierbedarfskette Fressnapf Österreich besondere Tierschutz-Projekte: Geschäftsführer Hermann Aigner überreichte uns eine großzügige Spende (Bild), die wie immer gänzlich Tieren in Not zugute kommt. Auch Purina Österreich stellt uns Tierfutter zur Verfügung, das wir an bedürftige Halter verschenken können.