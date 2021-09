Tierfreundliche Mode ist seit Pandemie gefragter

Ganze 83 Prozent der Befragten sind sich bewusst, dass Tiere in der Modebranche leiden, wobei nur die Schweiz mit 84 Prozent hier im globalen Vergleich einen höheren Anteil hat. Beim Thema Pelz ist Österreich überhaupt das Land, das mit 89 Prozent der Bevölkerung am meisten um das Leid der Tiere in der Pelzindustrie besorgt ist. Insgesamt steigt das Bewusstsein von Tierquälerei in der Modeindustrie stetig an.