Mehr Tierwohl für unsere Milchkühe

Über 23 Millionen Milchkühe werden in der Europäischen Union gehalten, als größter Milchproduzent gilt unser Nachbarstaat Deutschland. Hierzulande leben rund eine halbe Million Milchkühe, manche von ihnen müssen noch immer unter ihren Haltungsbedingungen leiden. In modernen Ställen leben Milchkühe in sogenannten Liegeboxen-Laufställen oder in einer Kombinationshaltung mit Weide und Auslauf. Es kommt aber vereinzelt immer noch vor, dass die Tiere in einer dauerhaften Anbindehaltung leben müssen - ein Konzept das hoffentlich bald der Vergangenheit angehört.