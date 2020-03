Skandal: Tiertransporte trotz Corona-Pandemie

Tierärzte und Polizei in allen betroffenen Ländern haben während der Coronavirus-Krise weder Zeit noch Ressourcen, um geltende Tierschutzstandards zu gewährleisten. Transportfahrzeuge heizen sich in der prallen Sonne schnell auf, eine Versorgung auf den Lkw ist oft unmöglich. In Deutschland musste die Feuerwehr bereits ausrücken, um Tiere in Transportern mit Wasser zu versorgen. Die Situation ist an vielen Grenzübergängen katastrophal.