Nici Schmidhofer: Ski-Rückkehr noch im Oktober!

Das betonte die 32-Jährige in der „Speedworld“ von Pachfurth bei Bruck an der Leitha. Dort zeigte sich die Steirerin schon wieder sehr mutig, stieg sie doch im Zuge eines Termins von Sponsor B+M für spektakuläre Fotos auch auf ein Flyboard. Das ist ein Wassersportgerät, das durch den Rückstoß eines Wasserstrahles mehrere Meter in die Höhe gehoben wird.