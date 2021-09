Schützenhöfer: 2G-Gesetz und Aus für Gratis-Tests

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hat am Mittwoch von der türkis-grünen Bundesregierung eindringlich die gesetzliche Grundlage für die Einführung einer 2G-Regel ähnlich wie in Wien gefordert. „Wir reden schon den ganzen Sommer darüber“, meinte er. Derzeit sei sie anhand der Auslastung in den steirischen Krankenhäusern und der Infektionszahlen in der Grünen Mark nicht nötig, aber „wenn etwas explodiert“, wolle man rasch reagieren können.