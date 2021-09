Die Bergprofis hinter Großglockner Live

Großglockner Live zeigte ganz Österreich nicht nur, wie große Posen der großen Natur wichen und ein Mountain Man mit Tränen in den Augen minutenlang das Kaiserkreuz in 3798 Meter Höhe umklammerte, sondern auch die Glocknerfamilie. Denn jeder, egal ob es die Bergführer sind, die hier Gäste auf den höchsten Punkt Österreichs führen, die Hüttenwirte oder auch das Hüttenpersonal, jeder packt an, hilft mit und hält zusammen, wodurch selbst so außergewöhnliche Aktionen wie Großglockner Live möglich werden. Auch das macht den Großglockner so besonders und einzigartig.