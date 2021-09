Graz: Wahlsiegerin Kahr beginnt „Partnersuche“

„Kurzes Abtasten“ - nun folgen größere Runden

Mit der ÖVP soll es laut Eber in der kommenden Woche noch einen Gesprächstermin geben, Genaueres wurde aber nicht vereinbart. Am Mittwochabend stand für Kahr dann auch noch das Treffen mit SPÖ-Mann Michael Ehmann am Programm. Mit den Grünen will sich die KPÖ am Donnerstag noch einmal treffen, dann aber mit mehreren Beteiligten, so Eber weiter.