Pannenhelfer rettet Kätzchen aus misslicher Lage

Unter Lautsprecher versteckt

In seiner Verzweiflung rief das Wiener Ehepaar den ÖAMTC zur Hilfe. Pannenhelfer Toni Egger war rasch vor Ort und machte sich auf die Suche. Systematisch zerlegte er das Handschuhfach und Teile des Armaturenbretts. Ohne Erfolg. Erst als Egger den Belüftungskanal freilegte, entdeckte er unter dem Lautsprecher ein Stückchen getigertes Fell. „Das Kätzchen hat sich wirklich das allerletzte Eck zum Verstecken ausgesucht“, so Egger. Vorsichtig befreite der er den verschreckten Vierbeiner aus seiner misslichen Lage und verstaute es sicher in einem Karton.