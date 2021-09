Herdenschutzhund überlebt Einschläferungsversuch

„Ich brauche Hilfe“, lautete die erste Nachricht von Sissy Lippitz an die „Krone“ Tierecke. Sie betreut seit zehn Jahren in Klagenfurt Herdenschutzhunde als Pflegestelle. Rassen wie Kangal, Kuvasz oder Pyrenäen-Berghund sind leider in jüngster Zeit in Mode gekommen, haben aber in unserer Gesellschaft eigentlich nichts zu suchen. Diese Hunde eignen sich auf keinen Fall für die Stadt, sie sind besonders eigenständig und territorial. Wenn die Hunde ihre Grundstücke verteidigen und den Haltern entgleiten, ist die Aufregung groß. Im schlimmsten Fall kommt es zu Bissen. Lippitz‘ Notstelle in Klagenfurt ist überbelegt, denn die Hunde bleiben so lange bei ihr, bis sie sicher vermittelt werden können.