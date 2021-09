Mourinho: „Schiebt euch die Regeln in den A****!“

Doch bei Lazio, dem Heimklub am Sonntagabend, laufen diese Termine in Corona-Zeiten anders ab als früher bzw. anderswo: Die Journalisten hätten ihre Fragen nicht direkt an Mourinho bzw. seinen Lazio-Konterpart Maurizio Sarri richten dürfen, sondern erst schriftlich an den Lazio-Pressesprecher, der sie dann den Trainern vorgelesen hätte.