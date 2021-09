Nur mehr ein Team hat eine weiße Weste an

Eugendorf hält die Liga spannend. Dank des 1:0 in Hallein bleibt der Rest der Liga am Leader dran. Somit ist nur mehr einer unbesiegt im Rennen: Golling! Die Lessacher-Crew nutzte haarsträubende Gästepatzer zum 3:1 gegen Bramberg, liegt drei Punkte hinter Hallein. Und ist auch ein bisschen ein Symbol dafür, was in der Salzburger Liga möglich ist.