Livestream-Pleite: Fans sahen 154 Minuten nichts!

Der Grund: Die Partie fand in Langenegg statt, gefilmt wurde aber eben in Lingenau. Geärgert hat es nicht nur die Fans an den heimischen Bildschirmen, die den 6:0-Heimsieg sowie die Gala-Show von Rotenbergs Kevin Bentele verpasst haben, sondern wohl auch den Rotenberg-Stürmer Kevin Bentele selbst. Denn sein Ausnahme-Auftritt sowie sein 50-Meter-Traumtor wurde für die Nachwelt ärgerlicherweise nicht festgehalten.