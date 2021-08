London: McDonald‘s gehen die Milchshakes aus

Der Fastfood-Kette McDonald‘s sind aufgrund von Lieferschwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Brexit und der Corona-Pandemie in ihren britischen Filialen die Milchshakes ausgegangen. Wie das US-Unternehmen am Dienstag mitteilte, habe es „mit Problemen in der Lieferkette zu kämpfen, die sich auf die Verfügbarkeit einiger Produkte auswirken“. Insbesondere „Flaschengetränke und Milchshakes sind in Restaurants in Großbritannien vorübergehend nicht erhältlich“.