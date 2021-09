Volleyball-Girl macht den nächsten Schritt

Mit nur 16 Jahren hat Volleyballerin Lina Hinteregger im Sommer den Sprung von Österreichs 2. Bundesliga in die erste Schweizer Liga (NLA) gewagt. Beim VC Kanti in Schaffhausen ist die ehemalige VC Dornbirn-Angreiferin die jüngste Spielerin in einem insgesamt jungen Team (Altersschnitt: 21,7 Jahre). Doch davon lässt sich das Talent aus Wolfurt keinesfalls einschüchtern. Ganz im Gegenteil!