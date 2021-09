Schalke siegt mit Fraisl als neuem Einsergoalie

Der Österreicher Martin Fraisl ist beim FC Schalke 04 zum neuen Einsergoalie aufgestiegen und hat gleich in seinem ersten Spiel ein „Shutout“ geschafft. Die Gelsenkirchener gewannen am Samstag in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga durch einen Doppelpack von Simon Terrode (42., 49.) auswärts gegen Hansa Rostock 2:0 und schoben sich damit vorerst an die sechste Stelle.