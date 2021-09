Vorkrisen-Niveau wohl erst ab 2023

Gut eineinhalb Jahre Pandemie haben in Salzburgs Tourismus ordentliche Spuren hinterlassen: Nach Lockdowns, dem Total-Ausfall der Wintersaison und Neustart beginnt der Salzburger Tourismus sich wieder zu erholen. Etwa auch im August erzielte Salzburg ein Nächtigungsplus – plus 18,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr (rund vier Millionen Nächtigungen). Bis sich die Branche von der Corona-Krise vollständig erholt hat, dürfte es noch dauern: Tourismusforscher Oliver Fritz vom WIFO geht davon aus, dass Salzburgs Tourismusregionen erst im Jahr 2023 wieder an das Vorkrisen-Niveau im Tourismus anschließen kann. In der Stadt Salzburg dürfte es noch länger andauern: Grund dafür sind vor allem auch die ausbleibenden Gäste aus den Fernreisemärkten, wie etwa China oder auch den USA.