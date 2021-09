Viele Jugendliche können nicht mehr mit PC umgehen

Die Folge: Im Alltag kommt man auch ohne fortgeschrittene PC-Anwenderkenntnisse durch, im Zweifel bemüht man halt die Suchfunktion oder schaut in die Cloud. Im Berufs- oder Studienalltag sind die Defizite der „Generation Touch“ allerdings ein Problem: Wer beispielsweise in der Astronomie mit riesigen Datenmengen arbeitet, muss diese von Beginn an sinnvoll sortieren, um sie nutzbar zu machen. Selbiges gilt für viele Berufe, die ein gewisses Maß an PC-Anwenderkenntnissen und strukturiertem Arbeiten voraussetzen.