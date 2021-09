Fischer-Chef: „Wir brauchen Normalbetrieb-Winter“

„Positiv angespannt“ - so beschreibt Fischer-Sports-Geschäftsführer Franz Föttinger seine Gemütslage, wenn er an die kommenden Wochen und Monate denkt. Die Folgen der Corona-Situation sind beim Sportartikelhersteller spürbar, der Großbrand im Herbst des letzten Jahres im firmeneigenen Ski-Werk in der Ukraine sorgt für Produktionsengpässe. „Es ist eine sehr herausfordernde Situation“, verrät der 52-Jährige.