Experte: Mehrheit der Kinder wird sich anstecken

Seit Ende der Schulferien in England sind die Fallzahlen unter den Fünf- bis 14-Jährigen enorm gestiegen. Die Inzidenz liegt mehr als doppelt so hoch wie in anderen Altersgruppen, wie etwa in einer Auswertung der „Financial Times“ zu erkennen ist. Großbritannien impft erst seit kurzem auch Zwölf- bis 15-Jährige.