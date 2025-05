Schweiz: Bange Blicke auf die Wetterprognosen

Derzeit keine weiteren Evakuierungen geplant

Das Wasser laufe über den Schuttkegel, der das Flussbett der Lonza blockiert, nur langsam ab, aber das sei gut so: damit sinke das Risiko, dass sich der Schuttkegel verflüssigt und viel Material weiter ins Tal rutscht. Bisher seien die Ingenieure zuversichtlich, dass auch erwarteter Regen in den nächsten Tagen keine katastrophalen Auswirkungen haben werde, sagte Kantonsgeologe Raphael Mayoraz bei einer Pressekonferenz in Ferden im Lötschental. Die Evakuierung weiterer Ortschaften ist vorerst nicht notwendig. Aber die Behörden bleiben in erhöhter Bereitschaft.