Virus lässt sich durch Impfung nicht immer bremsen

Parallel zu den täglichen Fallzahlen steigt auch die Zahl der Impfdurchbrüche in Niederösterreich weiter an. 1883 Landsleute haben sich trotz vorheriger Immunisierung mit dem heimtückischen Virus infiziert. „Die Symptome sind aber dank der Vakzine in den meisten Fällen nur sehr milde“, erklären Experten.