Frauen wollten Hunde retten und stürzten in See

Ein kurioser Unfall ereignete sich am Freitag in Ellmau in Tirol: Zuerst stürzten bei der Hartkaiserbahn drei Hunde in einen Speichersee. Als die beiden Besitzerinnen die Vierbeiner retten wollten, landeten auch sie im eiskalten Wasser. Erst mit einem Hubschrauber gelang die Bergung.