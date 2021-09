Lenker rammte Polizeiauto: 3 Beamtinnen verletzt

Dramatisches Ende einer Verfolgungsjagd in Niederösterreich: Nach einer Auseinandersetzung zweier Männer in Lichtenwörth stieg einer der Kontrahenten in ein Auto und raste davon. In Eggendorf rammte der Flüchtende einen Streifenwagen, der als Straßensperre diente. Drei Beamtinnen wurden bei dem Unfall verletzt.