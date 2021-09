Knalleffekt nach Liechtensteiner Zwangsschließung

Am Donnerstag hatte die Zwangsschließung eines Landgasthofes in Liechtenstein für großes Aufsehen gesorgt. Nun wurde bekannt, dass einer der kontrollierten Gäste per internationalem Haftbefehl aus Österreich gesucht wurde. Dem 61-Jährigen wird unter anderem die Gründung einer staatsfeindlichen Organisation vorgeworfen.