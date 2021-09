Aufsteirern: Russkaja brennt auch für Volksmusik

Schmäh rennt von der ersten Sekunde an

Dann gibt es das Zusammentreffen mit den sechs Jungs von Russkaja. Der Schmäh rennt von der ersten Sekunde an, da werden Beinkleider miteinander verglichen oder über die Getränkevorlieben diskutiert (Russkaja: Bier, Spafudla: Spritzer). Ein Duo feiert großes Wiedersehen: Gabriel Froihofer und Russkaja-Schlagzeuger Mario Stübler haben einst gemeinsam bei der Blasmusikkapelle in Birkfeld gespielt.