Wenger zu WM-Plan: „Spieler und Klubs profitieren“

Die häufigere Austragung der WM werde ihren Wert nicht verringern. „Die Weltmeisterschaft ist so ein großes Ereignis, das wird ihr Ansehen nicht mindern. Man will der Beste in der Welt sein, und man will der Beste der Welt in jedem Jahr sein“, sagte Wenger. Er sei zuversichtlich für die Umsetzung der Vorschläge, „aber ich kenne die Kräfte nicht, die dafür oder dagegen sind“, sagte er.