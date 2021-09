Tom Felton bei Promi-Golfturnier zusammengebrochen

Der Ryder-Cup ist der wichtigste Mannschaftswettbewerb im Golfsport. An drei Tagen treten die jeweils zwölf besten Golfer aus Europa und den USA gegeneinander an. Bei der 43. Auflage ist der Whistling Straits Golf Course in Wisconsin der Austragungsort des prestigeträchtigen Kontinentalvergleichs. Am Ufer des Michigansees will das US-Team den Titel von den Europäern zurückerobern.